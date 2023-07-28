Украина заочно предъявила новое обвинение вице-спикеру Госдумы

Уточняется, что санкция по соответствующей статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство проводит офис Генерального прокурора. В ГБР напомнили, что до этого ведомство обвинило вице-спикера Госдумы в том, что он проголосовал за вступление Запорожской и Херсонской областей в состав России.