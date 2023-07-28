Вопросы, связанные с расследованием дела семьи Байденов, все еще актуальны, так как это расследование выявило серьезные нарушения законов. Об этом пишет «ИноСМИ» со ссылкой на издание L'Antidiplomatico.

Представитель республиканской партии Джеймс Комер обязал ФБР сотрудничать с расследованием и дал доступ к "файлу FD-1023". В центре внимания американской общественности оказался владелец компании Burisma Николай Злочевский, который платил зарплату Хантеру Байдену.

Злочевский был бывшим министром природных ресурсов Украины и имел связи с новой властью после Майдана. Он также был известен своими связями с мальтийским бизнесменом Пьером Пиллоу, который помог открыть счета в мальтийском банке Satabank для Хантера Байдена. Данный банк известен своими операциями по отмыванию денег.

Злочевский является классическим примером "связи власти и бизнеса". Он предпочитал делать звукозаписи опасных разговоров своих "сотрудников" и держать их у себя, чтобы иметь компромат на своих сообщников.