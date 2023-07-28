Британский журналист оценил настроение жителей Африки
В Африке растет враждебность по отношению к западным странам и открытость по отношению к России и Востоку. Об этом заявил РЕН ТВ независимый британский журналист Майк Джонс.
Журналист обратил внимание на то, что свергнутый в результате государственного переворота президент Нигера Мохамед Базум был весьма дружелюбен по отношению к Западу и Франции.
«Народу это надоело. Я знаю, что в других странах, в том числе в Сомали, сейчас очень враждебно относятся к Западу», - пояснил он.
По мнению Майка Джонса, причиной растущей враждебности является колониальное прошлое африканских стран и то, что отношения с бывшими «владыками» были невзаимовыгодными и односторонними. При этом к России и Китаю на континенте относятся куда теплее.
«Таким образом, настроения, которые я наблюдаю во многих странах на африканском континенте – это открытость по отношению к России и Востоку, а также растущая враждебность, вплоть до переворота, по отношению к Западу», - констатировал британец.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент страны Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны.
Ранее в столице Демократической Республики Конго Киншасе прошли пророссийские митинги. Жители выступили против попыток США и Европы навязать свой политический курс. По их мнению, Запад не сможет обеспечить континенту стабильность. Примером тому служит то, что за восемь лет пребывания французского контингента в Мали в рамках операции «Бархан», они так и не смогли решить проблему с террористами. А приход российских войск в ЦАР прекратил гражданскую войну.