Подсчитан ущерб от стихийных бедствий в США

За последние десятилетия в США на фоне глобального потепления и изменения климата значительно вырос ущерб от стихийных бедствий. Об этом со ссылкой на подсчеты экспертов Национальной атмосферной и океанической администрации пишет Bloomberg.

© Unsplash

Только в прошлом году, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в стране произошло 18 стихийных бедствий на сумму более 1 миллиарда долларов, включая ураган «Иан», который нанес ущерб в размере 114 миллиардов долларов.

По словам климатолога из Национального центра экологической информации (NCEI) Адама Смита, число природных катастроф, а значит и их стоимость, растет со временем из-за усугубления последствий изменения климата.

Глобальное потепление удлинило сезон лесных пожаров в США и сделало их более частыми и опасными. А более теплый воздух означает, что облака могут удерживать куда больше влаги, в связи с чем растет интенсивность осадков.

Однако сильнее всего по бюджету США бьют ураганы. С 1980 года тропические циклоны нанесли ущерб на сумму более 1,3 триллиона долларов, и обычно на них приходится основная часть потерь.

При этом в течение пяти из последних шести лет ежегодные убытки от стихийных бедствий превышали 100 миллиардов долларов (2019 год стал исключением), пояснил Адам Смит.