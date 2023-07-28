СМИ: США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

WP: США не пригласят Путина на саммит АТЭС в ноябре
Власти США не намерены приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц.
По словам чиновников, Путин «не будет допущен на саммит АТЭС», если только не будет получено специальное разрешение.
Также американские власти решили не пускать на саммит главу администрации Гонконга Джона Ли.
Представитель посольства КНР в Вашингтоне заявил журналистам издания, что данный подход властей США «нарушает нормы АТЭС» и «нарушает обязательства, взятые США на себя».
Ранее в МИД России заявили, что США используют председательство в АТЭС в своих целях.