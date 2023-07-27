В Грузии недовольны прибытием в Батуми лайнера с россиянами

Оппозиционеры Грузии выразили недовольство тем, что в порту Батуми остановился круизный лайнер с россиянами на борту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Круизный лайнер Astoria Grande держит курс из Сочи в Турцию через Батуми. Местные оппозиционеры считают, что это судно может попасть под международные санкции. Кроме того, лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе также добавил, что большинство находящихся на лайнере россиян нарушили закон «Об оккупации», так как посещали территорию Абхазии и Южной Осетии.

«То, что в Грузию прибыли россияне, которые не признают оккупацию, сами являются нарушителями закона "Об оккупации" и чувствуют себя в Батуми как дома, является результатом пророссийского политического курса правящей партии "Грузинская мечта". Необходимо принять меры», – заявил он.

При этом агентство морского транспорта Грузии указывает, что компания-владелец судна не попадает под санкции, а сам лайнер зашел в порт Батуми под флагом Палау из Трабзона.

«Владелец зарегистрирован на Сейшельских островах под именем компании Goodwin Shipping Limited и не входит в список международных санкций. Следует отметить, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер», – сказано в сообщении агентства.