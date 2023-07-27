Украинский дипломат устроил дебош в баре в Сеуле

МИД Украины принял решение отозвать дипломата из дипмиссии республики в Южной Корее после дебоша в баре, рассказал пресс-секретарь министерства Олег Николенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Николенко отметил, что ведомство в четверг, 27 июля, приняло решение «о неотлагательном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении на Украину».

По данным агентства, накануне в одном из баров Сеула был задержан с поличным первый секретарь посольства Украины в Южной Корее. Стражи порядка предъявили ему обвинения в нападении на сотрудников бара и полицию.

Представитель украинской дипмиссии принес извинения корейской общественности и всем причастным за неудобства, вызванные инцидентом.

Напомним, что чрезмерно дерзкое поведение послов Украины нередко приводит к политическим и дипломатическим скандалам.

Так, дипломат Андрей Мельников стал практически персоной нон-грата в ФРГ после череды скандалов, в частности, после того, как он открыто назвал канцлера Германии Олафа Шольца «ливерной колбасой».