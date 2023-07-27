$90.05-0.0599.72+0.02

В Германии могут запретить выращивать клубнику и томаты из-за засухи

Власти федеральной земли Нижняя Саксония в Германии собираются ограничить использование пресной воды в сельском хозяйстве из-за продолжающейся засухи. Как сообщает газета Bild, об этом заявил министр окружающей среды и энергетики региона Кристиан Мейер.

В Германии могут запретить выращивать клубнику и томаты
© Unsplash

По его словам, к таким мерам могут прибегнуть в том случае, если климатическая ситуация не изменится. Использование воды в сельскохозяйственных целях может быть и вовсе запрещено, поскольку выращивание некоторых культур, вроде томатов и клубники, станет экономически невыгодным.

«Россия не пострадает»: климатолог о надвигающейся на Европу аномальной жаре

Инициативу властей уже раскритиковали представители отраслевых объединений фермеров. Там подчеркнули, что в таком случае клубнику придется закупать у других стран. Это может нанести ущерб местному населению, поскольку экологические стандарты в других государствах ниже, чем в Германии.

3
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости