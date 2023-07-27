В Германии могут запретить выращивать клубнику и томаты

Власти федеральной земли Нижняя Саксония в Германии собираются ограничить использование пресной воды в сельском хозяйстве из-за продолжающейся засухи. Как сообщает газета Bild, об этом заявил министр окружающей среды и энергетики региона Кристиан Мейер.

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По его словам, к таким мерам могут прибегнуть в том случае, если климатическая ситуация не изменится. Использование воды в сельскохозяйственных целях может быть и вовсе запрещено, поскольку выращивание некоторых культур, вроде томатов и клубники, станет экономически невыгодным.