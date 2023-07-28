Президент Владимир Зеленский дал поручение "до секунды" изучать выезды депутатов Верховной рады с Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские медиа.

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"Каждое намерение любого чиновника куда-то уехать за границу, любого депутата, следует проверять до секунды. Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет", - заявил Зеленский.

Он указал на случай с народным депутатом Юрием Аристовым из собственной партии Зеленского "Слуга народа", которого лишили депутатского мандата. На Украине с начала эскалации боевых действий продолжаются коррупционные скандалы с членами правящей партии, высшими чиновниками и военными комиссарами регионального уровня.