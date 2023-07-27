Лукашенко: ООН превращается в организацию «Чего изволите?»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ООН превращается в организацию «Чего изволите?». Об этом он сказал во время встречи с постпредом страны при ООН Валентином Рыбаковым, сообщает «Sputnik Беларусь».

Белоруссия, как одна из стран-основательниц организации, не может спокойно смотреть на происходящее, подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что сейчас ООН работает с точки зрения предпочтений «одного или двух государств».

«То есть она как-то уже, эта организация, превращается в такую организацию "Чего изволите?". От крупных государств больше зависит. Это ненормально», ― заявил Лукашенко.

В пример белорусский лидер привел проходящий в Москве саммит «Россия — Африка», отметив сильное давление, которое США оказывают на африканские страны, стремящиеся сотрудничать с РФ. Он отметил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос участия Белоруссии в ООН и текущих полномочиях организации.