МИД Кипра призвал разблокировать Лачинский коридор

Власти Кипра выражают обеспокоенность гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе и призывают разблокировать Лачинский коридор. Об этом говорится в заявлении МИД республики, которое было размещено в пятницу на странице дипведомства в Twitter.

"Кипр осуждает продолжающуюся блокаду Лачинского коридора и глубоко обеспокоен гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе", - отметило внешнеполитическое ведомство островного государства. " Азербайджан должен срочно снять блокаду и гарантировать безопасность и свободу передвижения в соответствии с заявлением о прекращении огня от 2020 года и решением Международного суда ООН ", - указывается в записи министерства.

12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор (по нему проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах), где временно размещен российский миротворческий контингент. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги, а транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях. В Ереване расценили это как провокацию со стороны Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в регионе.