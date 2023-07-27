Политолог заподозрил политические мотивы в смерти повара Барака Обамы

Смерть личного повара экс-президента США Барака Обамы могла быть не случайной, предположил экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с Tsargrad.tv.

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По мнению эксперта, ввиду приближающихся выборов, на которых с высокой долей вероятности будет баллотироваться республиканец, экс-президент Дональд Трамп, демократам нужна сильная кандидатура, как, например, Обама.

Колташов отметил, что в США Обаму многие любят, с ним ассоциируется время экономического расцвета. Поэтому американской элите важно устранить людей, которые могут хоть как-то опорочить образ экс-президента и вероятного кандидата на пост руководителя страны, утверждает Колташов.

«Все лишние люди, которые могли бы испортить эту игру, неожиданно умирают», — сказал политолог.

При этом какой именно информацией мог обладать повар про экс-президента, Колташов не уточнил.

25 июля телеканал ABC сообщил, что шеф-повара Обамы Тафари Кэмпбелла нашли мертвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс. Тело 45-летнего повара обнаружили утром 24 июля в пруду города Эдгартаун на глубине около 2,5 м и более чем в 30 м от берега.