На Украине сообщили о повреждении оборудования в Одесском порту

Административное здание и оборудование одного из грузовых терминалов порта получили повреждения из-за ракетного удара в Одесской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук добавил, что ракеты были выпущены с подводной лодки в акватории Черного моря. Они летели на критически малой высоте, что затруднило их обнаружение и ликвидации. Зафиксировано попадание в административное здание порта.

Напомним, что Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. Накануне Киев взял на себя ответственность за происшествие.

17 июля случился новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.