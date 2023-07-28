Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Отмечается, что северокорейский лидер устроил в честь российской военной делегации праздничный прием. Перед его началом Шойгу вручил подарок. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил благодарность за «знаменательный подарок» и подарил министру обороны РФ сувенир в честь его визита в КНДР. Подробностей не приводится.