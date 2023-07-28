Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок от Путина

Министр обороны России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну подарок президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи».
Отмечается, что северокорейский лидер устроил в честь российской военной делегации праздничный прием. Перед его началом Шойгу вручил подарок. В свою очередь, Ким Чен Ын выразил благодарность за «знаменательный подарок» и подарил министру обороны РФ сувенир в честь его визита в КНДР. Подробностей не приводится.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил военный парад в Северной Корее, посвященный годовщине окончания Корейской войны 27 июля 1953 года. В ходе парада КНДР продемонстрировала новейшие военные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17» и «Хвасон-18».