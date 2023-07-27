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США решили сотрудничать с МУС против России, пишут СМИ

Американский президент Джо Байден поручил своей администрации начать делиться с Международным уголовным судом (МУС) информацией о якобы совершенных Москвой военных преступлениях на Украине, сообщает New York Times со ссылкой на чиновников.

США решили сотрудничать с МУС против России
© РИА Новости

По данным издания, принятое решение решение отменяет месяцы сопротивления Министерства обороны США, которое настаивало на том, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению к ответственности американских солдат. Отмечается, что приказ главы Белого дома не носит публичный характер. Американская администрация пока не объявила перемену в подходе к этому вопросу и не сообщила, какую помощь намерена предоставить суду, при этом начав уведомлять законодателей.

Сообщается, что американские спецслужбы собрали информацию, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц якобы преднамеренно нанести удар по гражданской инфраструктуре на Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей. Они уже поделились некоторыми из этих доказательств с украинской прокуратурой, но воздержались от этого с Гаагой.

Джон Беллинджер, бывший главный юрист Совета национальной безопасности и Государственного департамента при администрации Джорджа Буша-младшего, который выступал за передачу доказательств суду, поддержал это решение.

«Жаль, что они не объявляют об этом публично, потому что это правильно», — сказал он.

Сенаторы Ричард Дж. Дурбин, демократ от Иллинойса, и Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, главные законодатели в Судебном комитете, неоднократно пытались привлечь внимание к тупику и пристыдить Пентагон за то, что он стоит на пути. В совместном заявлении они высоко оценили этот сдвиг, рассказав о задокументированных военных преступлениях России, пишет издание.

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