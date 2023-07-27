США решили сотрудничать с МУС против России

Американский президент Джо Байден поручил своей администрации начать делиться с Международным уголовным судом (МУС) информацией о якобы совершенных Москвой военных преступлениях на Украине, сообщает New York Times со ссылкой на чиновников.

По данным издания, принятое решение решение отменяет месяцы сопротивления Министерства обороны США, которое настаивало на том, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению к ответственности американских солдат. Отмечается, что приказ главы Белого дома не носит публичный характер. Американская администрация пока не объявила перемену в подходе к этому вопросу и не сообщила, какую помощь намерена предоставить суду, при этом начав уведомлять законодателей.

Сообщается, что американские спецслужбы собрали информацию, в том числе подробности о решениях российских официальных лиц якобы преднамеренно нанести удар по гражданской инфраструктуре на Украине и насильственно депортировать тысячи украинских детей. Они уже поделились некоторыми из этих доказательств с украинской прокуратурой, но воздержались от этого с Гаагой.

Джон Беллинджер, бывший главный юрист Совета национальной безопасности и Государственного департамента при администрации Джорджа Буша-младшего, который выступал за передачу доказательств суду, поддержал это решение.

«Жаль, что они не объявляют об этом публично, потому что это правильно», — сказал он.