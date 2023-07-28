Белый дом заявил о серьезном отношении Байдена к НЛО

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Комитет Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликует в августе отчет, посвященный случаям наблюдения НЛО. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Билл Нельсон во время визита в Аргентину.

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"Я решил как глава NASA, раз столько сомнений вокруг темы инопланетян, назначить комитет из уважаемых ученых. Они сейчас работают и опубликуют отчет в следующем месяце", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о слушаниях в Конгрессе США, где обсуждался вопрос НЛО.

"Они будут использовать наши научные датчики, чтобы идентифицировать эти феномены. Так что подождите следующего месяца, и у вас будет ответ", - добавил Нельсон.

В среду бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса заявил, что Соединенные Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. По его словам, в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. Граш признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов "нечеловеческого" происхождения.