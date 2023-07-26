Муж Меркель не дал ей зонт под проливным дождем

Муж бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Иоахим Зауэр не поделился с ней зонтом во время проливного дождя, сообщает газета Bild. Экс-канцлер осталась мокнуть в вечернем платье на ковровой дорожке фестиваля музыки Рихарда Вагнера в Байройте.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер также держал зонт исключительно над собой, когда женщины Рикарда Ланг и Свенья Шульце делили один зонт на двоих, что является «странной тенденцией».

26 июля после сильных ливней в Москве затопило два торговых центра. Крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Дождь затопил некоторые улицы в центре города. Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал видео того, как вода попала в пассажирский автобус. На севере столицы затопило двор ЖК «Дмитровский парк». Десятки припаркованных автомобилей практически ушли под воду.