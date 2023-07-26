На Украине пропала гуманитарная помощь для ВСУ почти на $1 млн

По информации Независимого антикоррупционного центра NGL.media ("Наши деньги. Львов"), гуманитарная помощь на 34 млн гривен ($0,92 млн), которая была отправлена ВСУ волонтерами из США, пропала после ее прибытия во Львов. Об этом пишет ТАСС.

В гуманитарную помощь входило порядка 10 тыс. тактических аптечек на общую сумму 33,6 млн гривен, закупленных и отправленных для украинских солдат. Следы исчезнувшего груза приводят к Львовской областной военной администрации и нескольким благотворительным фондам, с которыми она сотрудничает.

Сотрудниками проекта центра удалось выяснить, что груз проходил через польско-украинскую границу. Это подтвердили на польской таможне, однако дальнейшие следы груза теряются. Никто из чиновников, работающих с гуманитарной помощью, не смог объяснить ситуацию.