Лукашенко предложил перестроить работу с дипломатами с ООН

"К примеру, если западные государства отказались фактически сотрудничать с нами, ну что ж, мы сегодня дипломатов переводим на те направления, где нам нужно работать, где надо усиливать ситуацию и обстановку. Может быть, и с Организацией Объединенных Наций так посмотреть и поставить их в ряд с западными государствами?" - приводит слова Лукашенко, сказанные на встрече с постоянным представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, агентство БелТА.