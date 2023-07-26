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Муж Меркель бросил мокнуть ее под дождем перед концертом Вагнера

Бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось мокнуть под дождем во время ежегодного фестиваля музыки знаменитого немецкого композитора Рихарда Вагнера, который проходил в Байроте, пишет Bild. По информации издания, муж политика Иоахим Зауэр не поделился с ней своим зонтиком, несмотря на проливной дождь перед премьерой.

Муж Меркель бросил мокнуть ее под дождем перед концертом Вагнера
© Газета.Ru

«Дождь хулиганит из Байройта! Будь то [премьер-министр Баварии] Маркус Зёдер или муж Меркель Иоахим Зауэр: они держали зонтики, но только над собой», — говорится в сообщении.

Как отмечает Bild, мужчины якобы поступили негалантно в преддверии мероприятия, что привело к странной ситуации, поскольку их спутницы в вечерних платьях, в том числе Меркель, оказались под дождем. При этом серия фото Reuters с этого фестиваля рисует несколько иную картину, показывая, что у того же экс-канцлера ФРГ на самом деле был собственный зонт.

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