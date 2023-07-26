Востоковед высказался о причинах отставки экс-главы МИД Китая Цинь Гана
Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский в разговоре с Рамблером прокомментировал отставку экс-главы китайского МИД Цинь Гана и назначение на этот пост руководителя канцелярии Комиссии по иностранным делам Ван И.
Напомним, что местонахождение Цинь Гана было неизвестно с 25 июня. Тогда он провел встречу с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко в Пекине. В июле министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за того, что Цинь Ган долгое время не появлялся на публике.
Насколько я понимаю, у Цинь Гана либо какие-то проблемы со здоровьем, и он уже не может выполнять свои функции и посещать важные мероприятия, либо же у него возникли какие-то политические проблемы. Но если это так, то, боюсь, об этих проблемах мы не узнаем.Андрей Островский Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора журнала "Проблемы Дальнего Востока"
Вместе с тем специалист оценил версию, согласно которой причиной отставки Цинь Гана стали его внебрачные отношения с китайской телеведущей Фу Сяотянь.
"Такое тоже вполне возможно. С конца 70-х годов существует Центральная комиссия КПК (Коммунистической партии Китая) по проверке дисциплины. Если туда поступает соответствующая информация, то проводится расследование. Особенно в тех случаях, когда человек злоупотребляет подобными связями. Я не исключаю, что такое произошло с Цинь Ганом. Комиссия может проверить практически любого коммуниста - даже самого высокого уровня, а санкции по итогам расследования могут быть самыми разными. Самое страшное, это когда человека исключают из КПК, освобождают от работы, а его дело передают в суд", — рассказал эксперт, отметив, что в ряде случаев китайский суд приговаривал чиновников высокого ранга к смертной казни по делам о коррупции.
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Ван И, сменивший Цинь Гана в должности главы МИД Китая, фактическим был его начальником, подчеркнул специалист.
"Ван И ранее уже был министром иностранных дел, и теперь он вернулся на старое рабочее место. Наш МИД теперь будет работать с ним", — сказал эксперт.
Отставка Цинь Гана не отразится на внешнеполитическом курсе Китая, добавил Островский.
"Внешнеполитический курс Пекина определяет не министр иностранных дел, а Коммунистическая партия Китая и решения, которые принимают соответствующие структуры, в частности Канцелярия Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. До недавнего времени ее возглавлял Ван И. Так что МИД страны возглавил человек, который определял внешнюю политику Китая", — заявил специалист.
Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин раскрыла детали переговоров о визите нового главы МИД Китая Ван И в США. По словам дипломата, Пекин, несмотря на отстранение от должности Цинь Гана, намерен по-прежнему выстраивать отношения с Вашингтоном, "исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".