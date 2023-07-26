"Такое тоже вполне возможно. С конца 70-х годов существует Центральная комиссия КПК (Коммунистической партии Китая) по проверке дисциплины. Если туда поступает соответствующая информация, то проводится расследование. Особенно в тех случаях, когда человек злоупотребляет подобными связями. Я не исключаю, что такое произошло с Цинь Ганом. Комиссия может проверить практически любого коммуниста - даже самого высокого уровня, а санкции по итогам расследования могут быть самыми разными. Самое страшное, это когда человека исключают из КПК, освобождают от работы, а его дело передают в суд", — рассказал эксперт, отметив, что в ряде случаев китайский суд приговаривал чиновников высокого ранга к смертной казни по делам о коррупции.