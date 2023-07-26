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Востоковед высказался о причинах отставки экс-главы МИД Китая Цинь Гана

Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский в разговоре с Рамблером прокомментировал отставку экс-главы китайского МИД Цинь Гана и назначение на этот пост руководителя канцелярии Комиссии по иностранным делам Ван И.

Напомним, что местонахождение Цинь Гана было неизвестно с 25 июня. Тогда он провел встречу с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко в Пекине. В июле министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за того, что Цинь Ган долгое время не появлялся на публике.

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Насколько я понимаю, у Цинь Гана либо какие-то проблемы со здоровьем, и он уже не может выполнять свои функции и посещать важные мероприятия, либо же у него возникли какие-то политические проблемы. Но если это так, то, боюсь, об этих проблемах мы не узнаем.

Андрей Островский
Андрей Островский Главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель главного редактора журнала "Проблемы Дальнего Востока"

Вместе с тем специалист оценил версию, согласно которой причиной отставки Цинь Гана стали его внебрачные отношения с китайской телеведущей Фу Сяотянь.

"Такое тоже вполне возможно. С конца 70-х годов существует Центральная комиссия КПК (Коммунистической партии Китая) по проверке дисциплины. Если туда поступает соответствующая информация, то проводится расследование. Особенно в тех случаях, когда человек злоупотребляет подобными связями. Я не исключаю, что такое произошло с Цинь Ганом. Комиссия может проверить практически любого коммуниста - даже самого высокого уровня, а санкции по итогам расследования могут быть самыми разными. Самое страшное, это когда человека исключают из КПК, освобождают от работы, а его дело передают в суд", — рассказал эксперт, отметив, что в ряде случаев китайский суд приговаривал чиновников высокого ранга к смертной казни по делам о коррупции.

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам Ван И, сменивший Цинь Гана в должности главы МИД Китая, фактическим был его начальником, подчеркнул специалист.

"Ван И ранее уже был министром иностранных дел, и теперь он вернулся на старое рабочее место. Наш МИД теперь будет работать с ним", — сказал эксперт.

Отставка Цинь Гана не отразится на внешнеполитическом курсе Китая, добавил Островский.

"Внешнеполитический курс Пекина определяет не министр иностранных дел, а Коммунистическая партия Китая и решения, которые принимают соответствующие структуры, в частности Канцелярия Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. До недавнего времени ее возглавлял Ван И. Так что МИД страны возглавил человек, который определял внешнюю политику Китая", — заявил специалист.

Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин раскрыла детали переговоров о визите нового главы МИД Китая Ван И в США. По словам дипломата, Пекин, несмотря на отстранение от должности Цинь Гана, намерен по-прежнему выстраивать отношения с Вашингтоном, "исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".

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