Бывшего депутата Рады обвинили в госизмене
Бывшего депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» заочно обвинили в государственной измене за распространение антиукраинской пропаганды, сообщило Государственное бюро расследований республики в Telegram.
Киевские власти сочли, что пропаганда, распространяемая Рабиновичем, вредит суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
Уведомление же о подозрении осуществили через запрос о международной правовой помощи в Израиль. Рабиновичу, по сведениям следствия скрывающемуся за границей, грозит 15 лет заключения.
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