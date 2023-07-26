Бывшего депутата Рады обвинили в госизмене

Бывшего депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» заочно обвинили в государственной измене за распространение антиукраинской пропаганды, сообщило Государственное бюро расследований республики в Telegram .

Уведомление же о подозрении осуществили через запрос о международной правовой помощи в Израиль. Рабиновичу, по сведениям следствия скрывающемуся за границей, грозит 15 лет заключения.