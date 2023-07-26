Захарова: шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию

Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем уехал из Латвии
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул Латвию. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.
Марат Касем 30 декабря 2022 года поехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Он находился в Центральной рижской тюрьме и только в конце апреля отпущен под подписку о невыезде.
По словам Захаровой, в итоге Касем уехал из Латвии.
«Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну», — пояснила она в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что было очевидно то, что власти Латвии «не оставят в покое» журналиста.
Рамблер: главные новости