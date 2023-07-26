Британский министр отказался отменять будущий отпуск в Греции из-за пожаров

"Я собираюсь в отпуск, дай бог, в Грецию уже через неделю. Не на Родос, а на другой остров. Я предвкушаю поездку. Греция - замечательная страна, чтобы провести отпуск. Нам нужно поддерживать греческое правительство в ситуации [с пожарами] на Родосе", - сказал он в интервью радиостанции Times Radio.