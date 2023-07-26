Зеленский заявил о своей ярости к украинским чиновникам

«А те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их объединить с бизнесом, с друзьями или "пляжами", вас не будет таких», — пригрозил глава государства. Он добавил, что испытывает ярость по отношению к предателям, которые ставят свою выгоду выше интересов Украины.