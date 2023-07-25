Решение об отказе от нейтрального статуса и вступлению в НАТО поставило Финляндию в сложное положение, рассказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong американский экс-разведчик Скотт Риттер.

Риттер пояснил, что эксперты рассуждают только о тех проблемах, которые вступление Финляндии в альянс якобы доставило России.

Вместе с тем, отметил разведчик, этот шаг «создает проблемы только для Хельсинки».

По мнению разведчика, Хельсинки не следует совершать провокации на границе, либо наносить удары по российской территории.

В случае каких-либо инцидентов, заметил Риттер, Москва сможет в считанные дни нарастить группировку на северных границах с тем, чтобы обеспечить безопасность своих регионов.

Политолог Сеппо Варьюс, в свою очередь, предположил, что в дальнейшем республика столкнется с проблемами из-за вступления в НАТО.