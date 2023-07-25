Палата представителей Конгресса США планирует вынести импичмент Байдену

Расследование возможной причастности главы Соединенных Штатов Джо Байдена и его сына Хантера Байдена к коррупционной схеме требует инициирования процедуры импичмента главе государства, рассказал спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее американский сенатор Чак Грассли придал гласности документ ФБР, в котором говорится об участии Байденов в коррупционной схеме украинской энергетической компании Burisma.

Маккарти отметил, что Конгрессу следует выяснить, насколько данные ФБР соответствуют действительности.

По его мнению, единственным способом установить истину по вопросу, затрагивающему президента страны, является инициация процедуры импичмента.

Эта процедура, уточнил спикер, значительно расширит возможности Конгресса в сфере сбора необходимых для проведения расследования в отношении Байдена данных.