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В США подтвердили ранение американца Тревора Рида на Украине

Представитель Госдепа США Ведант Патель подтвердил, что на Украине был ранен американец Тревор Рид. Об этом сообщает РИА «Новости».

В США подтвердили ранение американца Тревора Рида на Украине
© РИА Новости

Такое заявление Патель сделал во время брифинга.

«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине», – рассказал он.

Патель также добавил, что Госдеп уже призывал граждан США воздержаться от посещения Украины. При этом представитель американского ведомства подчеркнул, что Тревор Рид не участвовал в украинском конфликте от имени Вашингтона, а отправился в зону конфликта самостоятельно.

Кроме того, Патель также заявил, что правительственные структуры США не уполномочены вывозить частных лиц из зоны конфликта на Украине. В случае с Ридом его транспортировку осуществляла неправительственная организация.

Ранее Госдеп прокомментировал причастность США к теракту на Крымском мосту.

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