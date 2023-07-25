В США подтвердили ранение американца Тревора Рида на Украине

Такое заявление Патель сделал во время брифинга.

«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине», – рассказал он.

Патель также добавил, что Госдеп уже призывал граждан США воздержаться от посещения Украины. При этом представитель американского ведомства подчеркнул, что Тревор Рид не участвовал в украинском конфликте от имени Вашингтона, а отправился в зону конфликта самостоятельно.

Кроме того, Патель также заявил, что правительственные структуры США не уполномочены вывозить частных лиц из зоны конфликта на Украине. В случае с Ридом его транспортировку осуществляла неправительственная организация.