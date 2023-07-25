В США подтвердили ранение американца Тревора Рида на Украине
Представитель Госдепа США Ведант Патель подтвердил, что на Украине был ранен американец Тревор Рид. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Патель сделал во время брифинга.
«Мы в курсе, что Рид получил ранение во время участия в боях на Украине», – рассказал он.
Патель также добавил, что Госдеп уже призывал граждан США воздержаться от посещения Украины. При этом представитель американского ведомства подчеркнул, что Тревор Рид не участвовал в украинском конфликте от имени Вашингтона, а отправился в зону конфликта самостоятельно.
Кроме того, Патель также заявил, что правительственные структуры США не уполномочены вывозить частных лиц из зоны конфликта на Украине. В случае с Ридом его транспортировку осуществляла неправительственная организация.
Ранее Госдеп прокомментировал причастность США к теракту на Крымском мосту.