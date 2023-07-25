На Украине выявили большое число коррупционных схем Минобороны

В Министерстве обороны Украины постоянно создают коррупционные схемы заработка. Об этом Александр Клименко в интервью изданию «Зеркало недели».

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«У нас большое количество производств в отношении этого министерства. Закупки оружия, средств защиты, контракты на ремонты», — заявил Клименко.

При этом он объяснил, что завышенная цена не всегда свидетельствует о коррупции: во многих схемах, по его словам, может быть задействована Россия.

Глава САП рассказал, что ему хорошо запомнилась схема, когда Минобороны Укрианы заявляет низкие закупочные цены на товары питания для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), но потом «начинаются чудеса» — компания поставляет самые дорогие продукты.