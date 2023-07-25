СМИ: Вашингтон сомневается, что переговоры по Украине состоятся до конца года

Высокопоставленные американские чиновники озабочены низкими темпами наступления Украины, пишут обозреватели Майкл Гордон и Уоррен Стробель в статье для Wall Street Journal.

Авторы статьи отметили, что российские войска построили мощные оборонительные укрепления. ВСУ не удается преодолеть их, темпы наступления очень низкие.

На фоне этого, заметили эксперты, в США слабеет надежда на то, что переговоры о мире состоятся в этом году и, наоборот, растет уверенность в том, что противостояние затянется на неопределенный срок.

По их данным, Киев может в ближнесрочной перспективе отправить на фронт резервы. В том случае, если резервные бригады не смогут показать результаты, переломить ход конфликта, Вашингтон «будет определять дальнейший путь».

Напомним, что лидеры стран ЕС неоднократно заявляли о необходимости ведения диалога с Москвой с сильных позиций. По их словам, Киеву, перед тем как сесть за стол переговоров, следует взять под свой контроль как можно больше территорий.

Вместе с тем, в первой половине 2023 года ВСУ не удалось добиться значимых успехов.