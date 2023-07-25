В США описали реакцию сотрудников ЦРУ на слова Байдена о Путине

По словам Джиральди, сотрудники ЦРУ, которые в курсе дел на Украине, находятся «в шоке» из-за заявлений со стороны Байдена о проигрыше России на Украине. Он указал на то, что никаких доказательств успехов украинской армии за время контрнаступления не появилось.