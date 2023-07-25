Цинь Гана сняли с должности главы МИД Китая

Парламент КНР объявил, что министр иностранных дел Китая Цинь Ган отстранен от должности. Об этом сообщает РИА Новости.

Новым главой МИД КНР стал заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. Он занимал должность министра иностранных дел Китая до декабря 2022 года.

Напомним, что местонахождение Цинь Гана было неизвестно с 25 июня. Тогда он провел встречу с заместителем главы российского МИД Андреем Руденко в Пекине. В июле министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил визит в Пекин из-за того, что Цинь Ган долгое время не появлялся на публике.