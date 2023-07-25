Сейсмолог назвал причину землетрясения в центральной части Турции

Место, где произошло землетрясение, находится вблизи тех сильных толчков, которые были в Турции 6 и 7 февраля. В какой-то степени это отголосок февральских событий. Новые толчки являются следствием тех землетрясений, но оно существенно слабее. Землетрясения такой силы в этом районе не являются чем-то необычным. Они могут повторяться, — считает Шебалин.