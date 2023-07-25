Расследование против семьи Байдена поднялось до уровня импичмента

Расследование республиканцами дела семьи президента США Джо Байдена поднялось до уровня «дела об импичменте». Об этом заявил республиканец от штата Калифорния, спикер Кевин Маккарти сообщает Politico.

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По словам политика, если бы Республиканская партия не получила большинство в Палате представителей, то не смогла бы провести расследование.

«Мы лишь следовали за тем, куда привела нас информация. Но … это поднимается до уровня расследования импичмента, которое дает Конгрессу самую мощную власть для получения остальных необходимых знаний и информации», — заявил Маккарти.

Ранее стало известно, что Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Он использовал своего отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч.