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США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления

США считают, что снабдили Украину достаточными ресурсами для контрнаступления. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления
© Zuma/ТАСС

«У Украины есть все необходимое. Мы вместе с партнерами по всему миру предоставили им колоссальные объемы военного оборудования», — сказал дипломат.

При этом он анонсировал объявление новых пакетов военной помощи Киеву в ближайшие дни.

Ранее бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют высказал мнение, что Вашингтону стоило начать поставлять оружие Киеву еще в 2015 году, чтобы заранее подготовить к боевым действиям. Льют заявил, что американскому правительству стоило пойти на этот шаг с учетом вхождения Крыма в состав России.

19 июля 49-летний украинский военный Юрий Ульшин указал, что западная бронетехника без авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО), которую предоставили Вооруженным силам Украины (ВСУ), оказалась «велосипедом без педалей». Он пожаловался на российские вертолеты, которые зависают на большой дальности и наносят удары по технике управляемыми ракетами, оставаясь вне досягаемости имеющихся у ВСУ зенитных комплексов.

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