США заявили о передаче Украине всего необходимого для контрнаступления

США считают, что снабдили Украину достаточными ресурсами для контрнаступления. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

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«У Украины есть все необходимое. Мы вместе с партнерами по всему миру предоставили им колоссальные объемы военного оборудования», — сказал дипломат.

При этом он анонсировал объявление новых пакетов военной помощи Киеву в ближайшие дни.

Ранее бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют высказал мнение, что Вашингтону стоило начать поставлять оружие Киеву еще в 2015 году, чтобы заранее подготовить к боевым действиям. Льют заявил, что американскому правительству стоило пойти на этот шаг с учетом вхождения Крыма в состав России.