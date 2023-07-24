Конфликт между местными жителями произошел на границе Киргизии и Таджикистана

Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила, что на одном из участков киргизско-таджикской границы произошел конфликт между жителями приграничных районов, сообщает ТАСС. "24 июля 2023 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент между жителями приграничных районов", — сообщили в ведомстве. Там отметили, что после конфликта на автодороге в местности Дача между гражданами Киргизии и Таджикистана произошла драка. На место прибыл сотрудник территориального подразделения МВД Кыргызстана, но на подъезде к месту инцидента на него напали граждане Таджикистана, жители села Ходжаи-Аало. Отмечается, что во избежание эскалации напряженности проводятся переговоры пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. В Погранслужбе Киргизии призвали граждан республики не паниковать и уточнять всю информацию у государственных органов. 23 июня на Ковыктинском газоконденсатном месторождении произошла драка. Причиной стала ссора в столовой между гражданами Киргизии и Таджикистана. Участниками инцидента стали около 300 человек. Пострадавших госпитализировали с травмами головы и ушибами.