Додон заявил, что не будет баллотироваться на пост мэра Кишинева

Бывший президент Молдавии Игорь Додон наверняка не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих 5 ноября выборах мэра Кишинева. Об этом он сообщил в понедельник в эфире телеканала N-4, отметив, что против его участия в местных выборах высказывается большинство членов возглавляемой им оппозиционной Партии социалистов.

"Около 75-80% членов Партии социалистов в районах против того, чтобы я баллотировался в мэры Кишинева. Поэтому могу сказать с 90-процентной вероятностью, что Игорь Додон не будет кандидатом социалистов на этот пост. Считаю, что нашим кандидатом должен быть исполнительный секретарь партии Влад Батрынча, но окончательное решение по этому поводу еще не принято", - сказал Додон.

Он также сообщил, что на пост мэра второго по величине города Бельцы социалисты рассматривают кандидатуру бывшего главы МВД Павла Войку.

"Думаю, что в Бельцах социалисты получат такой результат, который станет сюрпризом для многих", - отметил Додон.

Ранее он допускал возможность баллотироваться на пост мэра Кишинева, так как у социалистов всегда были хорошие шансы на победу. В ходе предыдущих кампаний их кандидаты всегда проходили во второй тур, а на прошлых выборах представитель партии Ион Чебан был избран градоначальником. Однако затем он покинул ряды партии и объявил о создании Национального альтернативного движения.