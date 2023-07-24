Алиев назвал возможные сроки подписания мирного договора с Арменией

Армении уже пришлось сделать очень важное заявление о том, что они не только признают территориальную целостность Азербайджана, но и Карабах частью Азербайджана. <...> Если то, что говорит армянская сторона не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда можно будет достичь мирного соглашения и подписать его до конца года, — сказал он.