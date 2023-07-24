Алиев назвал возможные сроки подписания мирного договора с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирное соглашение с Ереваном может быть подписано в ближайшее время и назвал ряд причин, почему он так считает. В ходе интервью китайской медиакорпорации China Media Group, президент подчеркнул, что подписанию мирного договора способствует признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, включая Карабах. По его словам, которые приводит издание 1News, соответствующие заявления Армении о территориальной целостности Азербайджана Баку расценил как очень важные. Он не исключил, что подписание мирного договора может произойти до конца текущего года.
Армении уже пришлось сделать очень важное заявление о том, что они не только признают территориальную целостность Азербайджана, но и Карабах частью Азербайджана. <...> Если то, что говорит армянская сторона не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда можно будет достичь мирного соглашения и подписать его до конца года, — сказал он.
Он добавил, что права и безопасность армянского меньшинства в Азербайджане будут строго соблюдаться на основе азербайджанской конституции. Алиев подчеркнул, что в стране никогда не было никаких проблем на религиозной или этнической почве.
Поэтому армяне, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана, будут иметь те же права и гарантии безопасности, что и другие граждане Азербайджана, — отметил он.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новая война с Азербайджаном весьма вероятна, пока мирный договор не будет подписан и ратифицирован парламентами Баку и Еревана. Он добавил, что Москва и страны Запада могли бы содействовать разрешению ситуации в районе Лачинского коридора.