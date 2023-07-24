Читатели Welt осудили слова главы МИД ФРГ Бербок о проблемах с газом из-за Путина

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали "уроком" от президента России Владимира Путина. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.

"У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу", - отметил один из читателей.

"Она вообще использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя, как стажер, а не министр иностранных дел", - полагает другой.

"Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали", - подвел итог третий.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявлял, что Европа по политическим причинам отказалась от газа из России, на поставках которого во многом строилось благополучие стран ЕС. Официальная Москва, отмечал дипломат, всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества.