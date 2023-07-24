Первая леди Франции Бриджит Макрон приехала на похороны Джейн Биркин

В церкви Сан-Рош в Париже прошли похороны актрисы и певицы Джейн Биркин. Об этом сообщает Daily Mail и приводит соответствующие снимки.

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На входе в церковь установили динамики, из которых звучали песни Джейн Биркин. Попрощаться с певицей пришли толпы людей, среди которых были такие звезды, как актриса Катрин Денев и певица Ванесса Паради. Возглавила траурную процессию первая леди Франции Бриджит Макрон, вслед за которой шли дочери Джейн Биркин — 51-летняя Шарлотта Генсбур и 40-летняя Лу Дуайон.

Друг Джейн Биркин, французский певец Этьен Дахо, произнес прощальную речь, в которой отметил, что теперь Джейн «воссоединится с главной любовью всей своей жизни — Сержем Генсбуром, а также покойной дочерью Кейт Барри, родителями, друзьями и собаками».

«Моя Джейн, спасибо тебе за твой талант. Твоя элегантная и естественная красота, твой острый, мрачный и британский юмор сопровождали нашу мрачную юность», — добавил Дахо.

Певица актриса и муза режиссера Сержа Генсбура Джейн Биркин скончалась 16 июля 2023 года на 77-м году жизни. По данным Daily Mail, причиной смерти звезды стала лейкемия, с которой Биркин боролась с 2002 года. Сама певица называла свое заболевание «не очень болезненным раком», но в мае 2023 года она отменила запланированные концерты из-за ухудшения состояния здоровья.