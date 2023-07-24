Во Львове пытались украсть останки советского разведчика Кузнецова
Неизвестные попытались выкрасть прах Героя СССР, разведчика Николая Кузнецова. Об этом заявил сегодня мэр Львова Андрей Садовой, пишет РИА Новости.
Градоначальник отметил, что останки героя, погибшего в 1944 году на Украине и похороненного на холме Славы во Львове, попыталась выкрасть «какая-то бестолочь».
«Хотели украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция», - пояснил Садовой в своем Telegram-канале.
Николай Кузнецов - советский разведчик, действовавший под именем немецкого лейтенанта Пауля Зиберта. Он лично уничтожил 11 высокопоставленных немецких офицеров и генералов. Погиб в бою с украинскими националистами в марте 1944 года.
Прах Николая Кузнецова, захороненный во Львове, давно стал предметом спекуляций. Его отказываются передать России еще с 2000 года. При этом могила Кузнецова неоднократно подвергалась осквернению.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что отдаст останки советского героя только в обмен на членов украинских вооруженных формирований, взятых в плен бойцами ДНР и ЛНР.