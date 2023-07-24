Во Львове попытались выкрасть останки советского разведчика Кузнецова

Останки советского разведчика Николая Кузнецова попытались выкрасть из его могилы во Львове , сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram .

«Кузнецов нам не нужен, но просто так — не отдадим. За деталями в ГУР (Главное управление разведки Министерства обороны Украины — прим. «Ленты.ру»)», — написал Садовой, отметив, что попытка выкрасть останки оказалась неудачной, а на месте происшествия работает полиция.

Еще до начала спецоперации, в октябре 2021 года, украинские правозащитники подали заявление в полицию на Садового после того, как тот в очередной раз отказался передать России останки Кузнецова.