Названы следующие четыре страны-кандидата на выход из Евросоюза

Четыре страны могут задумываться о выходе из Евросоюза (ЕС), следующими кандидатами считают Францию, Германию, Венгрию и Польшу. Об этом Наталья Макеева в беседе с Ura.ru.

«Гипотетически может начать задумываться о выходе из ЕС Франция. В какой-то момент может начать задумываться Польша. Но это только в том случае, если Россия берет Украину под полный военно-политический контроль и начинает вставать вопрос о статусе Польши», — отметила Макеева.

Политолог добавила, что Германия может желать сепарироваться от ЕС, поскольку является сильным самодостаточным государством и от членства она приобретает больше хлопот, нежели преимуществ. Венгрия, по мнению эксперта, покинет Евросоюз в течение двух лет.

Также политолог охарактеризовала сам Европейский союз, назвав его «марионеточной структурой» и «глобалистским проектом», который отбирает суверенитет у вошедших в него стран.