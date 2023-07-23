В США рассказали о красной линии по Украине

США не хотят членства Украины в НАТО из-за вероятности прямого столкновения с Россией. Это красная черта для Белого дома. Так считает обозреватель Newsweek Дэвид Бреннан.

Он пишет, что лоббистская кампания Киева в НАТО не смогла принести желаемого результата на саммите альянса в Вильнюсе.

Киев требовал «конкретный график приглашения или окончательного вступления в НАТО». Это требование было отклонено объединенной германо-американской оппозицией, что побудило Зеленского публично выказать недовольство союзниками.

«Расплывчатость итогового вильнюсского коммюнике и его сходство с печально известной бухарестской декларацией 2008 года, в соответствии с которой Франция и Германия заблокировали вступление Украины в НАТО, вызвали непрекращающиеся опасения, что Киев не так близок к членству в альянсе, как он надеялся», - отмечает Бреннан.

По его мнению, поправки, разозлившие Зеленского, были сделаны в последнюю минуту и без его без ведома.

Один из источников Newsweek заявил, что Белый дом и Совет национальной безопасности США не намерены принимать Украину в НАТО. Это подтвердилось перед саммитом в Вильнюсе.

«Они постоянно говорили, что для них это красная черта». – сказал источник.