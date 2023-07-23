Опасно для жизни: Эксперты рассказали, чем может грозить ксенонотерапия?

Известный бизнесмен, глава технологической компании "ИКС холдинг" 40-летний Антон Черепенников погиб в Москве во время сеанса ксенонотерапии. Эксперты телеканала "Доктор" объяснили, что это за процедура, кому она полезна, а для кого может стать смертельно опасной.

Трагедия, случившаяся с Черепенниковым, - не единственный случай. Год назад также во время ингаляции ксеноном умер еще один топ-менеджер - замдиректора предприятия "Высокоточные комплексы" Дмитрий Коноплев, ему было 45 лет.

Видео дня

Что же это за метод? Ксенонотерапия - отечественная методика, запатентованная в конце прошлого века анестезиологом Николаем Буровым в качестве вида наркоза: ингаляция смесью кислорода с ксеноном обеспечивает длительный, глубокий сон, полное обезболивание и быстро и легко выводится из организма. "Российская газета" подробно рассказывала об этом модном у селебрити методе оздоровления и о его рисках.

"Сегодня ксенонотерапия в медицине применяется в лечении депрессивных состояний, алкогольной и наркотической зависимости, предотвращении панических атак, при нарушениях мозгового кровообращения, в терапии после инфаркта миокарда. При этом у ксенонотерапии есть и обратная сторона медали - в низкой концентрации газа эффект может стать наркотическим, включает галлюцинации и чувство эйфории, которое сохраняется еще несколько дней после процедуры. И хотя физической зависимости такой дорогостоящий "трюк" не вызовет, психологическую - еще как. Поэтому среди бизнесменов и звезд ксенонотерапия пользуется большой популярностью", - объясняют эксперты телеканала "Доктор".

При этом метод должен применяться под строгим врачебным контролем. К тому же он имеет множество противопоказаний: ксенонотерапию нельзя применять, если у пациента бывают приступы стенокардии, наличествует хронический бронхит или астма, стоит кардиостимулятор, диагностирован порок сердца, эмфизема легких, эпилепсия, дыхательная недостаточность. Также запрещены ингаляции ксеноном при патологической мышечной утомляемости, онкозаболеваниях, недугах ЖКТ, при острых инфекциях, беременности.