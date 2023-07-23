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Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон, не получил приглашения на предстоящий саммит БРИКС в ЮАР, несмотря на свой запрос.

Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС
© globallookpress.com

Об этом в воскресенье сообщает издание News24.

Саммит БРИКС в этом году пройдет в конференц-центре Sandton в Йоханнесбурге. Ожидается, что он станет одним из крупнейших: уже разосланы приглашения лидерам 70 стран.

«Однако западные страны, такие как США, Британия и Франция приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, президент Франции Эммануэль Макрон его не получил», - пишет издание.

В четверг эмиссар ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал сообщил, что на саммит приглашены все 54 главы африканских государств. Приглашения были также направлены всем главам государств Глобального Юга.

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По словам Суклала, многие главы государств звонили президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, чтобы запросить приглашения, поскольку они были заинтересованы в участии в саммите.

Ранее французская газета L’Opinion со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что президент Макрон сделал запрос о своем участии на саммите БРИКС. Это произошло во время телефонного разговора Макрона с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой 3 июня 2023 года.

В публикации говорится, что президент хотел «обменяться мнениями» с лидерами Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые встретятся на 15-м ежегодном саммите.

Россия назвала участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР неуместным.

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