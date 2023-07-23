Макрон не получил приглашения на саммит БРИКС

Президент Франции Эммануэль Макрон, не получил приглашения на предстоящий саммит БРИКС в ЮАР, несмотря на свой запрос.

Об этом в воскресенье сообщает издание News24.

Саммит БРИКС в этом году пройдет в конференц-центре Sandton в Йоханнесбурге. Ожидается, что он станет одним из крупнейших: уже разосланы приглашения лидерам 70 стран.

«Однако западные страны, такие как США, Британия и Франция приглашены не были. Несмотря на просьбу о приглашении, президент Франции Эммануэль Макрон его не получил», - пишет издание.

В четверг эмиссар ЮАР в БРИКС профессор Анил Суклал сообщил, что на саммит приглашены все 54 главы африканских государств. Приглашения были также направлены всем главам государств Глобального Юга.

По словам Суклала, многие главы государств звонили президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, чтобы запросить приглашения, поскольку они были заинтересованы в участии в саммите.

Ранее французская газета L’Opinion со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что президент Макрон сделал запрос о своем участии на саммите БРИКС. Это произошло во время телефонного разговора Макрона с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой 3 июня 2023 года.

В публикации говорится, что президент хотел «обменяться мнениями» с лидерами Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые встретятся на 15-м ежегодном саммите.