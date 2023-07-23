Жители Берлина в категорической форме отказались выполнить требование украинской общины и переименовать кафе «Москва» в «Киев». Они объяснили это тем, что здание стало памятником местной архитектуры. Об этом пишет Berliner Zeitung.

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В мае посол Украины в ФРГ Алексей Макеев во время своего первого визита к правящему бургомистру Берлина Каю Вегнеру потребовал немедленно изменить название кафе.

В администрации района Митте, в котором находится заведение, ответили, что «нельзя постоянно все переименовывать, необходимо чтить историю».

Кроме того, подчеркнули сотрудники администрации, переименование кафе не окажет никакого влияния на ход и окончание противостояния на Украине.

Известный архитектор Вольф Айзентраут, в свою очередь, заявил, что просьба украинского посла показывает «полное непонимание истории и культуры Германии».

Отмечается, что архитектурный комплекс «Кафе Москва» открылся в 1961 году. Он стал одним из главных архитектурных элементов аллеи Карла Маркса. В 1989 году комплекс признали объектом культурного наследия.