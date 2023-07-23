В Одессе прогремели взрывы

В ночь с 22 на 23 июля в Одессе прогремели несколько взрывов. Об этом 23 июля сообщается на сайте издания «Думская».

При этом, по данным телеканала ТСН, в результате ударов из некоторых районов города был виден сильный пожар на пораженных объектах. Воздушная тревога при этом была объявлена как в Одесской, так и в Николаевской областях.