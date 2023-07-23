В Одессе разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор

Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе серьезно пострадал во время взрывов в ночь на 23 июля, сообщает местный горсовет. Уточняется, что пострадали православные святыни, из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери. На месте происшествия работают спасатели.

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В ночь с 22 на 23 июля <...> был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, — говорится в сообщении городского правительства.

Ранее сообщалось, что в Одессе произошла серия взрывов. Воздушные силы Украины заявили о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет Х-22 в Одесской области. Минобороны России данную информацию никак не комментировало. Кроме того, в Одессе работала система противовоздушной обороны. Отмечается, что по городу шла волна крылатых ракет, там было зафиксировано не менее семи прилетов, снаряды также направлялись в сторону Очаково, Черноморска и Николаева.