По мнению политика, за идеей самоуничтожения украинцев как нации стоят политические элиты Соединенных Штатов и Великобритании. Гердт поддержал точку зрения экс-президента США Дональда Трампа насчет того, что вооруженный конфликт на Украине возможно прекратить в течение одного дня. Ранее в своем последнем интервью на телеканале бывший президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, поделился своим планом действий.