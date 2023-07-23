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Немецкий депутат озвучил планы уничтожения славянских народов Западом

Экс-депутат бундестага, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт озвучил планы уничтожения славянских народов Западом, сообщает РИА Новости.

В Германии рассказали о плане США по уничтожению славянского народа
© Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

"Англосакская элита выбрала Украину как плацдарм для тотального самоуничтожения славянского народа, спровоцировав военный конфликт на Украине", - заявил Гердт.

По мнению политика, за идеей самоуничтожения украинцев как нации стоят политические элиты Соединенных Штатов и Великобритании. Гердт поддержал точку зрения экс-президента США Дональда Трампа насчет того, что вооруженный конфликт на Украине возможно прекратить в течение одного дня. Ранее в своем последнем интервью на телеканале бывший президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении урегулировать конфликт между Россией и Украиной всего за 24 часа, поделился своим планом действий.

Трамп отметил, что он имеет хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и предложил обратиться к нему с просьбой решить этот конфликт.

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